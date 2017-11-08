Başiskele’ye yeni imar yollar açılıyor

Her gün gelişen, büyüyen ve nüfusu artan Başiskele'de yeni imar yolları açılıyor, mevcut olan yolların yine imar planlarına göre genişlemeleri yapılıyor. Yerleşim yerlerinin artması ile ilerleyen zamanlarda daha fazla kişi tarafından kullanılacağı düşünülen, cadde ve sokaklarda gerekli çalışmaları yapan Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Damlar Mahallesi Köknar ve Altınşehir Sokağın yol açımını gerçekleştiriyor.