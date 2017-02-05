Başiskele, zirveye tutundu:2-0

1.Küme A Grubu’nda şampiyonluk yarışından kopmak istemeyen Başiskele Belediyespor, dün akşam lider Arapçeşmespor’u konuk etti.

Kırmızı-Beyazlı ekip, Başiskele Arslan Kulaksız Stadı’nda oynanan maçı 2-0 kazandı, rakibiyle arasındaki puan farkını 3’e indirip, şampiyonluk yarışında umutlandı.

SERHATSPOR SAHAYA ÇIKMADI

1.Küme A Grubu’nda zirve yarışını yakından ilgilendiren bir diğer maçta da Suadiyespor ile Ç.Serhatspor karşı karşıya gelecekti. Arslanbey Stadı’nda oynanması gereken karşılaşmaya Ç.Serhatspor takımı sahaya çıkmadı. Bu iki takım arasında ligin ilk yarısında Gebze’de oynanan karşılaşma olaylı geçmişti. Oynanmayan bu maçla ilgili kararı Tertip Komitesi verecek.

KÖRFEZSPOR MAĞLUP, BEŞKÖY GB BERABERE

1.Küme A Grubu’nun 18’inci haftasında düşme potasında bulunan takımları da yakından ilgilendiren maçlar vardı. Haftaya 10’ar puanda giren takımlardan Körfezspor, sahasında Hisareynspor’a 3-0 mağlup oldu. Bu maçta Körfezspor kalecisi Emre Güntepe’nin burnu kırıldı. Bu pozisyonda maçın hakemi Muharrem Kırbaş, Emre’ye kırmızı kart gösterdi. Son haftalarda aldığı puanlarla kümede kalma yolunda umutlan Beşköy GB, deplasmanda D.Birlikspor’dan 1 puanı kopardı.