BASK’ tan Cumhuriyet Bayramı mesajı

Basın açıklamasını yapan BASK Kocaeli İl Temsilcisi Sami Ayyıldız şunları söyledi:

“Eşsiz devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kurulan Cumhuriyetimizin 94. yıldönümünü, ulusça coşkuyla kutladığımız bugünde saygılarımızı sunuyoruz. Bu kutlu günde Atatürk gibi dünyanın dört bir yanında insanların övgüsünü ve sevgisini kazanan büyük bir öndere, bağımsız bir yurda, ülkesini gönülden seven kuşaklara sahip olmanın kıvancını yaşıyoruz. Cumhuriyetimin 94 yaşına bastığı bu günde büyük önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını, kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle anıyoruz. Cumhuriyet, Türk ulusunun bağımsızlığından ödün vermeyen, egemenliğine sahip çıkan, Atatürk’ün ilke ve devrimlerine gönülden sahip çıkan milletimizin kimliğinin dışa vurumudur. 94 yıl sonra döne döne kavramak zorunda olduğumuz gerçek şudur ki Türkiye Cumhuriyeti’nin dayandığı temel ilkeler Atatürk’ün koyduğu ilkelerdir. Günümüz özelinde daha sıkı bağlanılması gereken ilkeler özellikle milliyetçilik ve laiklik ilkeleridir.

Ayşegül KALAYCI