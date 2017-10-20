Başkan Altunyıldız:“Türkiye’nin artık yerli motor üretebildiğini gördük”

Kocaeli’de dünyaca ünlü otomotiv fabrikasını ziyaret eden TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyıldız, “Türkiye’de motor üretilmiyor, üretemiyoruz, söyleminin çok geride kaldığını, Türkiye’nin motor üretebildiğini gördük” dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’nun incelemeleri Kocaeli ile devam ediyor. Kocaeli’nde sanayi bölgeleri başta olmak üzere birçok ziyarette bulunan komisyon, Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde bulunan bir otomotiv şirketine ait fabrikayı ziyaret etti. Ziyarete Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyıldız, AK Parti Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün, CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, AK Parti Milletvekili Mehmet Erdoğan, CHP İstanbul Milletvekili Didem Engin ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Müsteşarı Veysel Yayan katıldı. Fabrika yetkilileri, komisyon üyelerine fabrikayı gezdirerek fabrikada yapılan üretim ve araştırma çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Fabrikadaki incelemelerin ardından açıklamada bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyıldız, “Bu çalışmayı TBMM, Sanayi Ticaret Enerji Komisyonu ve Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı ile ortaklaşa yapıyoruz. Amacımız Türkiye’deki üretim amacıyla, saha dinamikleri ile sahanın ihtiyaçlarını tespit etmek. Özellikle biz istiyoruz ki Türkiye’deki toplam ekosistem, yani üretim, yatırım, ihracat, teknoloji ve bunun yanında inovasyon çalışmalarının yukarıya doğru çıkmasını hedefliyoruz. Türkiye’nin üretim, ihracat özelliğinin katma değerli ürün üretme yeteneğinin öne çıkmasını istiyoruz” dedi.

“Türkiye’de motor üretilmiyor, üretemiyoruz söyleminin çok geride kaldığını, Türkiye’nin motor üretebildiğini gördük” Yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hem 9 hem de 13 litrelik motorlarının Türkiye’de üretilmesi, bunun yurtdışı bir firmaya lisanslanmasına dönük çalışmalar son derece kıymetli. Türkiye’de motor üretilmiyor, üretemiyoruz söyleminin çok geride kaldığını, Türkiye’nin motor üretebildiğini gördük. Komisyon olarak bunları görmemiz bizi çok mutlu etti. Toplam tedarikte şunu görüyoruz. Türkiye’de üreticiler ve lokomotifler var. Aynı zamanda bunu destekleyen bir ekosistem var. Otomotiv endüstrisinin Türkiye’nin her köşesine uzanan bir tedarik zinciri var. Bu zincirle birlikte toplam Türkiye’nin otomotiv endüstrisinin, dünyada hatırı sayılır yere geldiğini görüyoruz. Son dönemde hükümetimizin, meclisimizin getirdiği komisyonumuzdan geçirdiğimiz, kanunlar ile birlikte şunu görüyoruz. AR-GE’yi inovasyonu özellikle fikri mülkiyet haklarını ve yeni fikirlerin üretime ve değere dönüşmesi noktasında çok önemli gelişmeler gördük. Türkiye üretmeye, ihraç etmeye, büyümeye ve istihdam oluşturmaya devam ediyor. Türkiye inşallah 2023 hedeflerine emin adımlarla yürümeye devam edecek. Bu da üretim gücümüzle olacak."