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Başkan Atasoy, Kuveyt'te bir takım ziyarette bulundu

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Başkan Atasoy, Kuveyt'te bir takım ziyarette bulundu
Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, Kuveyt Devletine ziyaret gerçekleştirdi. 

Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, Kuveyt Devleti ziyareti kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Kuveyt Büyükelçisi Salih Murat Tamer ile görüştü. Ziyarette Büyükelçi Tamer, Başkan Atasoy’a Kuveyt Devleti ekonomisi hakkında bilgilerini paylaşarak fikir alışverişinde bulundu.

Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy ise Türkiye Cumhuriyeti Kuveyt Büyükelçiliğinde bulunmaktan dolayı memnuniyetini dile getirdi.

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