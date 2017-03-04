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Başkan Ayaz: “Başiskele hep tercih edilebilir bir ilçe olmalı”

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Başkan Ayaz: “Başiskele hep tercih edilebilir bir ilçe olmalı”
Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, Başiskele’deki sitelerin yöneticileriyle değerlendirme toplantısında bir araya geldi. Wellborn Luxury Otel’deki buluşmaya, yaklaşık 120 sitenin yöneticisi katıldı.

Başkan Ayaz, Başiskele’nin artan nüfusuyla ortaya çıkan yeni yaşamlardan söz etti, bugün tercih edilen ilçe olan Başiskele’nin bu tercih edilebilirliğinin gelecek yıllarda da sürdürülmesi için gayret göstereceklerini söyledi.

“SİZ BİR KÖPRÜ OLUN”

2009 yılında kurulan Başiskele’nin gelişimini aktaran Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, “Bugün bir site tek başına gibi dursa yarın onlarca konut oluyor. Şimdi bu yeni site ve yeni hayatlar ile beraber insanların sosyal yaşantıları, eğitimi, sağlığı ulaşımı bir anda değişmesi ve bu gelişime ayak uydurması gerekiyor. Yeni komşularımızın burada yaşamak için tercih sebebi neyse 20 yıl sonra bu tercih sebebinin kaybolmaması gerektirecek sürdürülebilir hizmetler kılmak gerekiyor.  Nasıl bugün olduğu gibi yarın da Başiskele’yi tercih edilen bir ilçe haline getirebiliriz derdindeyiz. Bunları sizlerle birlikte planlayarak gerçekleştirebiliriz. İstiyoruz ki sizlerle beraber geleceği şekillendirelim. O yüzden hep beraber yapalım yapmışken de bir eser bırakalım. Bu gaye ile ilçeye kazandırmış olduğumuz her eser ve yapının, hizmetin planlamasında sizlerden istişare ve ihtiyaçları, talepleri iletme, eksikleri gözden geçirme konusunda bir köprü vazifesini üstlenmesini talep ediyoruz.” dedi.

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