Başkan Ayaz, Batı Trakyalılar'ı ziyaret etti

Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği İzmit Şubesi'ni ziyaret etti.

Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, derneğin milli bir dernek olması vesilesiyle herkesin destek olması gerektiğini, Batı Trakya'da yaşanan sıkıntıların giderilmesi için birlik olunmasının en önemli kriter olduğunu ve her zaman derneğin yanında olduğunu belirtti.

Kocaeli Üniversitesi'nde okuyan Batı Trakyalı öğrencilerle de özellikle ilgilenen Ayaz, öğrencilerin Batı Trakya ile aradaki en büyük köprü olduklarını, Batı Trakya'dan Kocaeli Üniversitesi'ne eğitim ve öğretim için gelen öğrenci sayısının çok daha fazla artması gerektiğini ve öğrencilerin geçmişte olduğu gibi gelecekte de yanlarında olduklarını ifade etti.