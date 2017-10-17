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Başkan Ayaz, çalışmaları yerinde takip ediyor 

Başkan Ayaz, çalışmaları yerinde takip ediyor 

Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, Fen İşleri ve Park Bahçeler teknik ekip ve başkan yardımcıları ile Yeniköy Merkez Mahallesi’nde bir dizi saha ziyaretinde bulundu. 

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Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, Fen İşleri ekiplerinin çalışmalarını yerinde inceliyor. Son olarak Başkan Ayaz, Yeniköy Merkez Mahallesi Tuna ve Muazzek Sokak’ta bir dizi ziyarette bulundu. Başkan Ayaz, eksiklikleri yerinde tespit ederek Fen İşleri Müdürlüğü’ne gerekli talimatları verdi.

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