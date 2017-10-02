Başkan Ayaz, Cuma Buluşmalarını sürdürüyor 

Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz her hafta düzenli olarak gerçekleştirdiği Cuma buluşmasında halkın sorularını ve taleplerini meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile birlikte dinliyor. Cuma günleri belirlenen mahallede hem belediye çalışma alanlarını gezen hem de mahalle halkı ile beraber olma imkanı bulan Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz Mehmetağa Mahallesi, Kullar Tepecik, Yakacık ve Ovacık Mahallesi’ne yapılan proje ve yatırımları Cuma namazı çıkışı sonrasında düzenlenen toplantıda anlattı. Ziyaret sırasında konuşan Mehmetağa Mahalle Muhtarı İsmail Özkar hizmetlerden dolayı Başkan Ayaz’a teşekkür etti.

Buluşmada mahalleli ile sohbet eden Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, "Bölgemizi işimizi ve insanımızı seviyoruz, severek, isteyerek, heyecanla ve aşk ile Başiskelemize değer katıyoruz. Gelecek nesillerimizi önemsiyoruz. Başiskele’de birbirimize ihtiyacımız var. Bizim güçlü olmamız lazım ki bizim gücümüzden ülkemiz ve coğrafyamız güç alsın. Her zaman olduğu gibi bugünde bize sahip çıkan, hizmet etme imkanı veren bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. İdarecilik hizmet etme sanatıysa, halkında bu hizmetlerden istifadesinin ne kadar doğru olup olmadığını anlaması bu yaptığımız istişarelerinin sonucundadır. Başiskele Belediyesi olarak buralara yaptığımız hizmetler belli. 5 bin metrekarelik semt meydanımızın alanını istimlak ettik ve bunu da diğer çalışmalarımızda olduğu gibi komşularımızla helalleşerek yaptık. Gençlerimiz ve bayanlarımız için kapalı spor salonları yaptık, Pazar yerimizi yaptık, cadde ve sokaklarımızı güzelleştirdik, sosyal alanlar yaptık ve bu hizmetleri yaparken kendi öz kaynaklarımızla yaptık. Allah'a hamdolsun Başiskele’ye sizin verdiğiniz güçle değer katmaya devam ediyoruz, edeceğiz. Tek derdimiz, güçlü Başiskele, güçlü Türkiye için sizlere hizmet etmektir” dedi.

Vatandaşların istek ve önerilerini dinleyen Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz iletilen soruların giderilmesi ve önerilerin değerlendirilmesi için en kısa sürede çalışmalar yapılacağını söyleyerek not aldı. Program sonrası meclis üyeleri, muhtarlar, başkan yardımcıları ve birim müdürleri yapımı tamamlanma aşamasına gelen Kullar Semt Meydanı’nda incelemelerde bulundu.