Başkan Ayaz halkla buluşmaya devam ediyor 

Toplantıda Başiskele’nin semt konaklarından, bayan spor merkezlerine, gençlik merkezlerine, çocuk üniversitesi ve çocuk trafik eğitim parkına kadar tüm öncü projelerini anlatan Başkan Ayaz, komşuların da taleplerini birebir yerinden alıyor.

Başkan Ayaz, “Siz kıymetli komşularımızın kentimizi tercih edip burada yaşıyor olmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Sizler için, çocuklarımızın geleceği için “Yaşama Değer” bir kent için çalışanlarımızla birlikte birçok öncü ve örnek projemizi hayata geçiriyoruz. Derdimiz kentimizde yaşamaktan mutlu olan komşularımız. Bu yüzden sizden aldığımız dönüşler bizler için çok önemli, bugün burada bizlerle birlikte olduğunuz ve aşurelerimizi paylaştığınız için de çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.