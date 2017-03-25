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Başkan Ayaz, muhtarlar toplantısında projeleri anlattı

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Başkan Ayaz, muhtarlar toplantısında projeleri anlattı
Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, muhtarlar toplantısında ilçeye kazandırılacak olan projeleri anlattı. 

Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, muhtarlar ile gerçekleştirdiği olağan muhtarlar toplantısında Başiskele’de yapılacak olan yatırım ve projeleri anlattı. Toplantıya Başiskele Muhtarlar Dernek Başkanı İlhan Altıntaş, tüm muhtarlar ve Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker katılım sağladı.

Toplantıda konuşan Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, "Mahallelerimizde üst ve alt yapı yatırım projelerimizin ihale süreçleri devam ediyor. Sizlerin tespitleri ile bizlere bildirdiğiniz halkımızın talep ettiği eksik kısımlar en kısa süre içerisinde tamamlanmış olacak. Aynı zamanda bu hizmetlerimiz devam ederken 7 Yıldızlı Kentimizin gelişimine katkı sağlayan vizyon projelerimiz devam ediyor. Bu anlamda hayata geçirecek olduğumuz Aydınkent Mahallesi fitness plates aerobik yapılabilecek olan bayan spor merkezimiz kentimizin dördüncü spor merkezi olmuş olacak. Yapısı ve mimarisiyle oldukça dikkat çeken 600 metrekare alanı kapsayacak olan proje ihale süreci tamamlandığında yapıma başlanacak. Hem bayanların hem de gençlerin spor merkezlerini arttırıyoruz. Çalışmalarımızı hızlandırıyoruz. Kalıcı konutların bulunduğu, Yeşilkent mahallesinde atıl iş merkezimizin okul öncesi eğitime ayrılmasının ardından, oradaki iş yerlerimiz yeni yaptığımız modern dükkanlara taşınacak. Kapalı Pazar yerlerimiz bitmek üzere, Mehmetağa mahallesinde süren Kullar Kent Meydanı projemiz tamamlanmak üzere. 2017 yılının aralık ayına kadar hava şartları ne kadar müsaade ederse her gün öncü ve örnek çalışmalarımızı kentimize kazandırmaya devam edeceğiz” dedi.

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