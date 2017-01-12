Başkan Ayaz, muhtarlarla 2017’nin ilk buluşmasını yaptı

Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, 2017 yılının ilk olağan muhtarlar toplantısını tamamladı. Toplantıya katılım sağlayan muhtarlar ile 2017 yılında yapılacak olan hizmet ve projeler konuşuldu.

Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, ülkedeki terör üzüldüklerini belirtti, “Biz biliyoruz ki, bu olayların bu derece artıyor olması içimizdeki bölücü vatan hainlerinin güçlü Türkiye’den korkuyor olmasından kaynaklanıyor. İnanıyoruz ki hiç kimsenin gücü bu vatanı bölmeye, yıkmaya yetmeyecek. Bu millet öyle Yüce millettir ki bunun da en kısa zamanda üstesinden gelecektir” dedi.

KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI

Muhtarlarla mahallelerdeki eksikliklerin giderilmesi noktasında istişareleri sürdüreceklerini anlatan Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, şöyle konuştu:

“Başiskele sizlerin de bildiği üzere 2009’dan bu yana nüfusu % 68 oranında artan bir ilçe. Bu da her mahallemiz için yeni komşular, yeni nüfus ve özellikle site gibi toplu yaşam alanlarının artması demektir. Sizlerden ricamız, yeni komşularımız da dahil olmak üzere tüm vatandaşlarımızın talep ve isteklerini takip etmek ve en iyi şekilde vatandaş ile yerel yönetim hizmeti noktasında köprü vazifesini gerçekleştirmenizdir. Biz kendimize yakışanı, halkımıza yakışanı yapmakla mükellefiz. Kentsel dönüşüm ile ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Sizlerle birlikte sürdürmüş olduğumuz uyum ve birlik, beraberlik için teşekkür ediyor, 2017 yılında da hep birlikte, tek derdimiz olan Başiskele’ye hizmetkâr olmanın hakkını vermek için büyük heyecan duyuyorum”