  • BIST 106.843
  • Altın 142,689
  • Dolar 3,5367
  • Euro 4,1209
  • Kocaeli 30 °C

Başkan Ayaz Şehit Halisdemir'in kabrinde dua etti

»
Başkan Ayaz Şehit Halisdemir'in kabrinde dua etti

FETÖ terör örgütünün 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında darbeci General Semih Terzi’yi alnından vurarak darbenin seyrini değiştiren, kendisi de şehit olan Ömer Halisdemir’in adını taşıyan, memleketi Niğde’deki kültür merkezi, bugün ilimizden giden heyetin katıldığı törenle hizmete açıldı.

Kocaeli protokolünün katıldığı Niğde'deki törene Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz da özel arabasıyla geldi. Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz şehit Ömer Halisdemir'in kabrinde dua etti. Başkan Ayaz daha sonra Şehit Ömer Halisdemir'in adını taşıyan kültür merkezinin açılışında da hazır bulundu. 

Kocaeli Büyükşehir, şehit Halisdemir’in hayalini gerçekleştirdi

Şehit Ömer Halisdemir'in kabrinin başındaydık

139974.jpg

a2-017.jpg

20317186_1478492695543491_1014412540_o.jpg20314433_1478492688876825_1102969968_o.jpg

a3-013.jpg

 

Bu haber toplam 307 defa okunmuştur
Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kocaeli'de bu güne dikkat! Sıcaklık yükseliyor22 Temmuz 2017 Cumartesi 11:30
  • "Savaşlarda Kalaşnikof yerine akıllı telefon dönemi"22 Temmuz 2017 Cumartesi 11:28
  • Fuar’da Göksel’le Pişmaniye gecesi22 Temmuz 2017 Cumartesi 11:22
  • Ormandaki kulübeler yıkılıyor22 Temmuz 2017 Cumartesi 11:11
  • Karpuz ambalaja giriyor22 Temmuz 2017 Cumartesi 10:58
  • Körfezli minibüsçülerden Ulaşım Park’a yeni hat tepkisi22 Temmuz 2017 Cumartesi 10:57
  • Ege'de 5 büyüklüğünde artçı deprem21 Temmuz 2017 Cuma 20:31
  • Pişmaniye Festivali renkli başladı21 Temmuz 2017 Cuma 19:56
  • 4 gündür haber alınamıyordu! Ölü bulundu21 Temmuz 2017 Cuma 17:23
  • TÜKSİAD, Vali Aksoy’u ziyaret etti21 Temmuz 2017 Cuma 17:13
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti