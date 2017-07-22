Başkan Ayaz Şehit Halisdemir'in kabrinde dua etti

FETÖ terör örgütünün 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında darbeci General Semih Terzi’yi alnından vurarak darbenin seyrini değiştiren, kendisi de şehit olan Ömer Halisdemir’in adını taşıyan, memleketi Niğde’deki kültür merkezi, bugün ilimizden giden heyetin katıldığı törenle hizmete açıldı.

Kocaeli protokolünün katıldığı Niğde'deki törene Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz da özel arabasıyla geldi. Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz şehit Ömer Halisdemir'in kabrinde dua etti. Başkan Ayaz daha sonra Şehit Ömer Halisdemir'in adını taşıyan kültür merkezinin açılışında da hazır bulundu.

Kocaeli Büyükşehir, şehit Halisdemir’in hayalini gerçekleştirdi

Şehit Ömer Halisdemir'in kabrinin başındaydık