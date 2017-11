Başkan Ayaz’ın mahalle toplantıları devam ediyor

Başiskele'de okulları, camileri, işyerlerini, sivil toplum kuruluşlarını, dernekleri ziyaret ederek, esnafın, işçilerin, okul müdürlerinin, öğretmenlerin, öğrencilerin, genç-yaşlı tüm vatandaşların her zaman yanında olduğunu gösteriyor. Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz ayrıca her cuma günü Cuma Namazı ardından halk toplantısı düzenleyerek her kesimin görüşünü alarak bölge halkının sorunlarını ve taleplerini başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile birlikte dinliyor.

Halkla iç içe, şeffaf ve hesap verilebilir belediyecilik örneğinin en güzel örneğini sergileyen Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz bu kez Yuvacık Merkez Camiinde Fatih Mahallesi, Paşadağ ve Yuvacık Yakacık Mahallesi sakinlerinin istek ve önerilerini dinledi. Bizim gözümüzden kaçan, göremediğimiz eksikliklerimizi sizden dinlemeye geldik diyerek sözlerine başlayan Başkan Ayaz Fatih Mahallesi, Yuvacık Yakacık ve Paşadağ Mahalleleri'nde yapılan yatırımlardan bahsetti.