Başkan babanın karne heyecanı

Karnesi oldukça başarılı olan kızının sevincini paylaşan Başkan Doğan ”Bir babanın en büyük mutluluğu evladının başarısını ve onun mutluluğunu görmektir. En büyük isteğim evlatlarımın vatanına, milletine, bayrağına sahip çıkan bir birey olarak yetişmesini görmektir.Evlatlarımız bizim geleceğimiz, her şeyimizdir" dedi.
ÇOCUKLARIMIZ GELECEĞİMİZDİR
Çok şükür ki, şimdiki çocuklar çok şanslılar. En güzel okullarda okuyor, en güzel imkânlara sahipler. Genelde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, başbakanımız ve hükümetimiz, yerelde de bizler onların en iyi koşullarda eğitim görmeleri ve en güzel şekilde hayatlarını sürdürmeleri için elimizden geleni yapıyoruz. Bizim sunduğumuz imkanlar ve onların öğrenme inançları ile evlatlarımız, Atatürk’ün gösterdiği muasır medeniyet seviyesine ulaşmakla kalmayıp o hedefi geçecekler. Belediye olarak birinci önceliğimiz her ne kadar eğitim çalışmaları olmasa da biz bunu öncelikli görüyoruz ve imkanlarımız dahilinde bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da eğitime destek vermeye devam edeceğiz. Çünkü öncelikli olan çocuklarımızdır ve geleceğimizdir” diyerek geleceği şekillendiren öğretmenlere ve karne heyecanı yaşayan öğrencilere iyi tatiller dileğinde bulundu.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.