Başkan Baran, “365 gün başımızın tacısınız”

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında AK Parti Körfez İlçe Kadın Kolları üyeleriyle bir araya geldi.

AK Parti Körfez İlçe Kadın Kolları’nın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği ‘Dünden Bugüne’ programı, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran’ın da katılımıyla gerçekleştirildi. Programa Başkan Baran’ın yanısıra eşi Bilge Baran, başkan yardımcıları Faruk Denli ve Selattin Kabadayıoğlu’nun eşleri Nükhet Denli ve Rabia Kabadayıoğlu, belediye meclis üyeleri Pınar Uysal ve Nigar Apaydın Yağız, İlçe Başkanı Osman Badem’in eşi Zeynep Badem, Belediye Basın Yayın, Halkla İlişkiler Müdürü ve Körfez Kent Konseyi Genel Sekreteri Aslı Kuş ile AK Parti Körfez İlçe Kadın Kolları üyeleri katıldı.

Programa katılanlara AK Parti İlçe SKM Başkanı Şaban Aydın ile birlikte tek tek karanfil dağıtan Başkan İsmail Baran, “Peygamber efendimiz hadisinde ‘Cennet, anaların ayakları altındadır’ buyurmuştur. Hepiniz bizlerin baş tacısınız. Sizlerle her zaman gurur duyuyoruz. Özellikle teşkilatlarımızdaki hanım kardeşlerimizin gösterdiği başarı bizleri gururlandırıyor. Şimdiden sizleri 16 Nisan’a kadar yapacağınız çalışmalardan ötürü kutluyorum” dedi.

Başkan İsmail Baran, “Annelerin yerleri bizde ayrıdır. Biz bunun bilincinde ve farkındayız. Kadınlarımıza verdiğimiz kıymet ve değer sadece senede 1 gün değildir. Bu gün sadece sembolik. Sizler bizim 365 gün başımızın tacısınız. 8 Mart Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun. Hepinize saygılar sunuyorum. Ne kadar sevdiğimizi çok iyi biliyorum” ifadelerini kullandı.