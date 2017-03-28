Başkan Baran, bölge esnafıyla bir araya geldi

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, İlimtepe’ye değer katacak olan kültür merkezinin temel atma töreni sonrasında bölgede esnafları dolaştı, vatandaşlarla bir araya geldi.

İlimtepe’ye değer katan projeleri tek tek hayata geçirdiklerini belirten Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, “Yola çıktığımızda İlimtepe halkı bize güvendi. Biz de onların bize olan inancını boşa çıkarmamak adına çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. İlimtepe, bölgemizin en güzel yaşam alanı haline gelecek. Kültür merkezimizin temelini attık ve 2018’e girdiğimiz günlerde tamamlamayı planlıyoruz. İki tane duble yol çalışmamız var. 140 dönümlük alana bir üniversite getireceğiz. Bunun müjdesini 2018’de vereceğiz. Ya bir vakıf üniversitesi olacak ya da Kocaeli Üniversitemizin bir kampüsünü buraya getireceğiz” ifadelerini kullandı.

İlimtepe’de büyük bir alanın TOKİ’ye devredildiğini de hatırlatan Başkan Baran, “Bölgeye TOKİ’nin gelmesiyle ilgili bir çalışma yaptık. Bu sene 1. etap projesiyle birlikte TOKİ de çalışmalara başlayacak. Sizlerin bize olan inancı ve güveni, bizleri çalışmaya teşvik ediyor. Nice büyük projeleri İlimtepe’de hayata geçireceğiz ve bölgenin cazibesini daha da arttıracağız” diye konuştu.