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Başkan Baran, çocuklarla yakından ilgilendi

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Başkan Baran, çocuklarla yakından ilgilendi
Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, KO-MEK kursundaki kreşi ziyaret etti, çocuklarla yakından ilgilendi. 

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, referandum için saha çalışmalarını devam ettirirken, aynı zamanda yapılan projeleri de yerinde incelemeye devam ediyor. AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu ve AK Parti İlçe Başkanı Osman Badem ile birlikte İlimtepe Ortaokulu’nu ziyaret eden Başkan Baran, KO-MEK kursunu ve kurs içindeki kreşi ziyaret etti, çocuklarla yakından ilgilendi. AK Parti Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu çocuklarla yapboz oynarken, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran ve AK Parti İlçe Başkanı Osman Badem de legodan ev yaptı.

Ziyarette konuşan Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, “Çocuklarımız, 'okulda oynamayı seviyorum' diyor. Bu da ülkedeki eğitim koşullarındaki kalitenin arttığını ve çocukların okullarımızı sevdiğini gösteriyor. Okullarımızın ve çocuklarımızın pırıl pırıl olduğunu görmek beni çok mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

İlimtepe Ortaokulu Müdürü Ahmet Karakaş ve Okul Aile Birliği yönetimini de ziyaret eden Başkan Baran, eğitime yönelik yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aktardı. Okul Müdürü Ahmet Karakaş da Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran ve ekibinin okullarına fiziki şartları iyileştirme konusunda güzel desteklerde bulunduklarını belirtti. Okul Aile Birliği yöneticileri de yerel yönetimlerin büyük destek vermesi sayesinde eğitimde çıtanın yükseldiğini ifade etti.

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