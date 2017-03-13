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Başkan Baran, ‘evet’ için Hereke’deydi

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Başkan Baran, ‘evet’ için Hereke’deydi
Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Hereke’de esnaf ve vatandaşlarla 16 Nisan referandumunu ve yeni Türkiye'yi konuştu. 

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, 'Evet' kampanyası için esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaretlerde Başkan Baran’a, Başkan Yardımcısı Faruk Denli, İlçe SKM Başkanı Şaban Aydın ve İlçe Kadın Kolları Başkanı Sevil Özbek eşlik etti. 

Sistemi ve neden 'evet' denmesi gerektiğini kapı kapı gezerek anlattıklarını ifade eden Başkan Baran, "Bizim amacımız Körfez’den yüksek bir evet ile Türkiye'ye mesaj verebilmek ve destek olmak. Ben geleceğimiz için Hereke’nin de evet diyeceğine inanıyorum" dedi.

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