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Başkan Baran ‘Evet” için mahalle toplantısında

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Başkan Baran ‘Evet” için mahalle toplantısında
Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran ve AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, referandum çalışmaları kapsamında mahalle toplantılarına katıldılar. 

AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, AK Parti Körfez İlçe Başkanı Osman Badem ve partililer ile birlikte mahallelerde düzenlenen buluşmalara katıldı.

Atalar Mahallesi’ndeki buluşmada konuşan AK Parti Kocaeli Milletvekili Katırcıoğlu, 16 Nisan’ın Türkiye için milat olacağını belirterek, “16 Nisan, Güçlü Türkiye'nin aydınlık yarınlara yelken açacağı gündür” dedi.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran da 16 Nisan’da yapılacak referandumun önemine değinerek, “Biz bugün için değil, yarınlarımız için, yarınlarımızı garanti altına almak için bu referandumu istiyoruz. İstiyoruz ki Türkiye karanlık günlerine geri dönmesin, koalisyonlar olmasın, koalisyonların kirli pazarlıkları olmasın. 5 yıl boyunca ülkede hizmet yapılsın, kazandığımız haklarımız daha çok sağlamlaşsın istiyoruz” diye konuştu.

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