Başkan Baran: “Her açılan işletme bizler için değerli” 

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Körfez'de faaliyete başlayacak olan bir iş yerinin açılışına eşi Bilge Baran ile katıldı. Başkan Baran, yeni açılan iş yeri için hayırlı olması temennisinde bulundu. Kurdele kesimi öncesinde kısa bir konuşma yapan Başkan İsmail Baran, “İlçemizde açılan her işletme bizler için önemli. İlçemizdeki ticareti hayatın biraz daha canlanmasına katkı sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından dua edildi ve iş yerinin kurdelesi kesildi.