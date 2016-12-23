  • BIST 77.119
  • Altın 127,713
  • Dolar 3,5072
  • Euro 3,6644
  • Kocaeli 3 °C

Başkan Baran, Hereke’de ziyaretlerde bulundu

»
Başkan Baran, Hereke’de ziyaretlerde bulundu
Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Hereke’de bir takım ziyaretlerde bulundu. 

Hereke’de teşkilat mensuplarıyla bir araya gelen Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, daha sonra esnafı ziyaret etti. Hereke Kalesi’nin bölgeye değer katacağını söyleyen Başkan Baran, yeni fakültenin de müjdesini verdi. Başkan İsmail Baran’a ziyaretlerde Körfez Belediye Başkan Yardımcısı Faruk Denli de eşlik etti.

Ziyarette konuşan Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, “Muhafazakar kesimin daha yoğun olduğu mahallelerde siyaset yapmak kolay. ‘Ama gel siyaseti Hereke’de yap bakalım baba yiğitsen’ derler adama ben bunu kabul ediyorum. Çetin kayaları deliyoruz. Kayalara şekil vermek de AK Parti’nin, bizim işimiz. Bunlar teşkilatlarımızın, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımızın, vekillerimizin, ilçemizin değeri olan Sayın Bakanımız Fikri Işık’ın, ‘proje adamı’ olan Başbakanımızın ve dünya lideri Cumhurbaşkanımızın da desteğiyle oluyor” dedi.

Bu haber toplam 128 defa okunmuştur
Etiketler:
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Karaosmanoğlu, "Kentin Kadınları" üyeleriyle buluştu23 Aralık 2016 Cuma 13:09
  • Karaosmanoğlu, Suriyeli mültecileri ziyaret etti23 Aralık 2016 Cuma 13:01
  • Sokak hayvanlarına yardım eli23 Aralık 2016 Cuma 12:57
  • Ekopark’ta bakım var23 Aralık 2016 Cuma 11:57
  • Başiskele Belediyesi, cadde ve sokaklarda kar temizliği yaptı23 Aralık 2016 Cuma 11:15
  • İzmit'te dilencilere geçit yok23 Aralık 2016 Cuma 11:04
  • Kartepe’den Halep’e yardım eli23 Aralık 2016 Cuma 11:01
  • İzmit'te yağmurlu günler23 Aralık 2016 Cuma 09:05
  • Yapışık ikizlerinin ayrıldıktan sonra ilk karşılaşma anları22 Aralık 2016 Perşembe 23:36
  • 2016'nın en güzel mutfak dekorasyonları22 Aralık 2016 Perşembe 22:36
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • Nerede benim banliyö trenim ?
    • Aslında Yaşam
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti