Başkan Baran, Körfez Spor Akademisini ziyaret etti

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, spor akademilerinin sporcuları ile bir araya geldi

'Sporun Başkenti" sloganı ile başlayan ve bugün 3 bin 500 sporcuyu bünyesinde barındıran Körfez Belediyesi Spor Akademisi, her geçen gün büyüyerek başarıları da beraberinde getiriyor. Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran da spor akademilerini ziyaret ederek sporcular ile bir araya geldi. Başkan Baran, ilk olarak kendi dallarında başarılar elde eden Şeymanur ve Sıla'yı tebrik etti, kazandıkları başarılardan dolayı kutladı.

Daha sonra güreş dalında başarı elde eden sporcularla bir araya gelen Başkan Baran, son katıldığı yağlı güreşlerde altın kemeri Körfez'e getiren İsmail Çırak'ı ayrıca tebrik etti. Başkan Baran, "Bu başarılar, "Sporun Başkenti Körfez'e yakışan başarılar. Daha birçok başarıya imza atacaksınız. Güzel bir ruha sahip ekibiz. Hepinize teşekkür ediyorum" dedi.