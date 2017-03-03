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Başkan Baran, panelde öğrencilere seslendi

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Başkan Baran, panelde öğrencilere seslendi
Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Hereke Meslek Yüksekokulu Öğrenci Başkanlığınca düzenlenen panelde öğrencilere hitap etti. 

Hereke Meslek Yüksekokulu Öğrenci Başkanlığı tarafından düzenlenen "Amatör Ruhunu Kaybetmeyen Profesyoneller" programına katılan Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, öğrencilere nasihatlerde bulundu. Kaan Dobra, Fatih Akyel ve Mustafa Çulcu’nun konuşmacı olarak katıldığı programa ayrıca; Körfez Belediye Başkan Yardımcısı İsa Taş, Belediye Meclis Üyeleri, Hereke MYO Müdürü Prof. Dr. Burcu Candan, Spor Akademisi Koordinatörü Metin Özkan, Kocaeli Birlikspor Kulübü Başkanı Erhan Durak ve çok sayıda öğrenci katıldı.

‘Sporun Başkenti Körfez’ sloganı ile çıktıkları yolda en önemli etkenin ‘ekip ruhu’ olduğunun altını çizen Körfez Belediye Başkan İsmail Baran, “Slogan iddialıydı. Önce ekibimizi kurduk. Çünkü başarının gelmesi için ekip önemliydi. Şu an 15 branşta 3 bin 500 tane evladımıza spor eğitimi veriyoruz. Bu sayıyı da hedefimiz olan 7 bine çıkaracağız. Lisansı yapılan sporcularımızla katıldığımız yarışmalarda ise aldığımız ödüllerin sayıları her geçen gün artıyor. Slogan büyük olunca, sorumluluğumuz da büyüktü. Ama geldiğimiz nokta ne kadar doğru adım attığımızın en büyük göstergesi” dedi.

Gençlere de nasihatlerde bulunan Başkan Baran, “Spordan hiçbir zaman kopmayın. Sporu hem sevin hem de yapın. Her gencimiz mutlaka bir spor ile uğraşmalı bir müzik enstrümanı da çalmalı. Çünkü yaşadığımız bu cennet vatanın etrafında elbette dostlardan çok düşmanımız olduğunu unutmamamız lazım. Millet olarak bir bütün olmamız gerekli. Sporda millet olarak bizi kaynaştıran en büyük unsurlardan biri. Ülkemizi 2023’te yani Cumhuriyetin 100. yılında daha iyi noktalara getirmek için birlikte çalışmalıyız” ifadelerini kullandı.

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