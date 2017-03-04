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Başkan Baran, polis ve vatandaşlarla buluştu

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Başkan Baran, polis ve vatandaşlarla buluştu
Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Tüpraş önündeki polis noktasında görev yapan emniyet güçlerini ziyaret etti daha sonra da vatandaşlarla bir araya gelerek “Daha güzel bir Körfez” için atacakları adımları anlattı. 

Körfez’de esnafları ziyaret eden ve vatandaşlarla sık sık bir araya gelen Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, önceki gün de mesaisinin belirli bir bölümünü ziyaretlere ayırdı. Başkan Baran’ın ilk adresi Tüpraş ve çevresindeki dolum tesislerinin güvenliğini sağlayan polis noktası oldu. Burada görev yapan polis memurlarını ziyaret eden Başkan İsmail Baran, samimi ortamda gerçekleşen sohbet sonrasında güvenlik güçlerinde görevlerinde başarı diledi.

Başkan Baran daha sonra da Cuma namazı çıkışında cemaat ve çevredeki vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Baran vatandaşlara hem belediye çalışmalarını anlattı hem de vatandaşların isteklerini dinledi. İnsan odaklı hizmet ürettiklerini belirten Başkan İsmail Baran, "Her şey vatandaşımızın yaşamını kolaylaştırmak için. Vatandaşlarımızın da yapılan hizmetlerden duyduğu memnuniyeti gördükçe mutlu oluyoruz" dedi.

Sokakta genç, yaşlı herkesin ilgisiyle karşılaşan Başkan İsmail Baran, Körfez’in gelişmesinde vatandaşın da önemli rol oynadığını söyledi. Körfez Belediyesi'nin projelerinin de bir bir hayata geçtiğini belirten Başkan İsmail Baran, “Tempomuzu her geçen gün daha çok arttırarak hizmet çıtamızı en yükseklere ulaştırma gayreti ve kararlılığı içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz” şeklinde konuştu
 

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