  • BIST 88.830
  • Altın 144,433
  • Dolar 3,6361
  • Euro 3,8595
  • Kocaeli 11 °C

Başkan Baran, referandum çalışmalarını inceledi

»
Başkan Baran, referandum çalışmalarını inceledi
Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Seçim Koordinasyon Merkezinde referandum çalışmalarını inceledi. 

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, referandum çalışmalarının yürütüldüğü Seçim Koordinasyon Merkezini ziyaret etti, çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Ziyarete Başkan Yardımcıları Selattin Kabadayıoğlu ve Faruk Denli de katıldı. SKM Başkanı Şaban Aydın ve ekibi yapılması planlanan programlar hakkında da bilgi verdi.

Referandum sürecini değerlendiren Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, “Türkiye'miz, büyük bir değişim ve dönüşüm süreci yaşıyor. Buna hep birlikte şahit oluyoruz. Türkiye'nin değişim ve dönüşümü için fırsat önümüze geldi. Eğer bu referandum fırsatını değerlendiremezsek, böyle bir fırsat bir daha kolay kolay gelmez, Ülkemizin güçlü yarınlara daha hızlı taşınması için inanıyorum ki aziz Türk milleti referandumda önemli fırsatı değerlendirecektir” dedi.

Bu haber toplam 175 defa okunmuştur
Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fuarlara ulaşım kolaylaşacak18 Şubat 2017 Cumartesi 13:34
  • Acil kan aranıyor18 Şubat 2017 Cumartesi 13:28
  • İzmit Belediyesi’nden Azerbaycan’a park18 Şubat 2017 Cumartesi 12:25
  • Eğitim Bir Sen’den Vefa Gecesi18 Şubat 2017 Cumartesi 12:21
  • 10 yıl sonra memlekete gitti 12 radar cezasıyla döndü18 Şubat 2017 Cumartesi 11:39
  • Deprem profesöründen çarpıcı açıklama18 Şubat 2017 Cumartesi 11:28
  • Bu merkezde yıllardır görmediği kardeşini buldu18 Şubat 2017 Cumartesi 11:25
  • Başkan Baran, referandum çalışmalarını inceledi18 Şubat 2017 Cumartesi 11:12
  • Dikkat! O güzergâhlar değişti18 Şubat 2017 Cumartesi 10:37
  • Yürek burkan detay! "Babacığım ona yemek götüreceğim" deyip...18 Şubat 2017 Cumartesi 10:27
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • Sigara denetiminde adil olmak lazım
    • Önce Sen Sev
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti