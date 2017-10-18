Başkan Baran, STK ve dernek temsilcilerini ağırladı

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Körfez Birleşik Esnaf Ve Sanatkarlar Oda Başkanı Yahya Öztürk, Azerbaycan Kültür Derneği, Yukarı Hereke Birlik Beraberlik ve Dayanışma Derneği ve Posoflular Derneği başkan ve yöneticilerini makamında ağırladı. Başkan Baran’ın ilk ziyaretçileri Posoflular Dernek Başkanı Muammer Eren ve yeni yönetim kurulu oldu. Başkan Baran, yeni dönemde kendilerine başarılar diledi. Daha sonra Körfez Birleşik Esnaf ve Sanatkarlar Oda Başkanı Yahya Öztürk ve beraberindeki heyeti makamında ağırlayan Başkan Baran, yetkililerle çeşitli görüş alışverişinde bulundu.

Azerbaycan Kültür Derneği Başkanı Abdullah Salar ve Yönetim Kurulu üyeleri de Başkan Baran’ı makamında ziyaret ederken Yukarı Hereke Birlik Beraberlik ve Dayanışma Derneği yöneticileri ise bölgede hayata geçirilen projeler için teşekkür ziyaretinde bulundu.

Başkan Baran’ın dernek ve STK’lar dışında öğrenci konukları da vardı. Barbaros İmam Hatip Lisesi okul idarecileri ve öğrenciler, okullarına yapılan desteklerden dolayı teşekkür için Başkan İsmail Baran’ı ziyaret etti. Başkan Baran, “Temel amacımız hızlı ve verimli bir işbirliğiyle vatandaşlara en güzel hizmeti vermek” dedi.