Başkan Baran, “Tek güç milletin gücü olacak”

16 Nisan’da yapılacak referandum öncesi vatandaşlarla bir araya gelmeye devam eden Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, referandumda evet sonucu çıkması ile Türkiye’nin bahar ayına gireceğini belirtti.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, 16 Nisan'da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Sistemi öncesinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Mimar Sinan Mahallesi’ndeki Mehmet Akif Ersoy Camii’nde Cuma namazı sonrası cemaatle bir araya gelen Başkan İsmail Baran, güç içinde dernek ve STK’ları ziyaret etti, parti programlarına katıldı. Nevruz Bayramı ile birlikte baharın müjdelendiğini ifade eden Başkan İsmail Baran, 16 Nisan’da da sandıktan 'evet' çıkmasıyla birlikte Türkiye'nin bahar ayına gireceğini söyledi.

Yeni sistem ile tek gücün milletin gücü olacağını belirten Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, “Bu sistemde, artık zayıf iktidarlar yok, 28 Şubatlar yok, 12 Eylüller yok, 27 Mayıslar yok, 15 Temmuzlar yok, vesayetler, darbeciler, kumpasçılar artık kenara atılıyor. Tek güç, sizin gücünüz. Milletin gücü üzerinde hiçbir güç kalmıyor. Siyaset güçleniyor, hükümet istikrarlı ve güçlü hale geliyor” ifadelerini kullandı.

Referanduma fazla bir süre kalmadığını belirten Başkan İsmail Baran, ‘güçlü Türkiye’ için Körfez’den güçlü bir evet çıkacağına inandığını belirtti. Başkan Baran daha sonra Kars Ardahan Iğdır Vakfının yeni hizmet noktasını ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerimizi Vakıf Başkanı Mehmet Irak ve yönetim kurulu üyelerine iletti.