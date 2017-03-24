  • BIST 90.383
  • Altın 144,877
  • Dolar 3,6117
  • Euro 3,9021
  • Kocaeli 14 °C

Başkan Baran, “Tek güç milletin gücü olacak”

»
Başkan Baran, “Tek güç milletin gücü olacak”
16 Nisan’da yapılacak referandum öncesi vatandaşlarla bir araya gelmeye devam eden Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, referandumda evet sonucu çıkması ile Türkiye’nin bahar ayına gireceğini belirtti.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, 16 Nisan'da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Sistemi öncesinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Mimar Sinan Mahallesi’ndeki Mehmet Akif Ersoy Camii’nde Cuma namazı sonrası cemaatle bir araya gelen Başkan İsmail Baran, güç içinde dernek ve STK’ları ziyaret etti, parti programlarına katıldı. Nevruz Bayramı ile birlikte baharın müjdelendiğini ifade eden Başkan İsmail Baran, 16 Nisan’da da sandıktan 'evet' çıkmasıyla birlikte Türkiye'nin bahar ayına gireceğini söyledi.

Yeni sistem ile tek gücün milletin gücü olacağını belirten Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, “Bu sistemde, artık zayıf iktidarlar yok, 28 Şubatlar yok, 12 Eylüller yok, 27 Mayıslar yok, 15 Temmuzlar yok, vesayetler, darbeciler, kumpasçılar artık kenara atılıyor. Tek güç, sizin gücünüz. Milletin gücü üzerinde hiçbir güç kalmıyor. Siyaset güçleniyor, hükümet istikrarlı ve güçlü hale geliyor” ifadelerini kullandı.

Referanduma fazla bir süre kalmadığını belirten Başkan İsmail Baran, ‘güçlü Türkiye’ için Körfez’den güçlü bir evet çıkacağına inandığını belirtti. Başkan Baran daha sonra Kars Ardahan Iğdır Vakfının yeni hizmet noktasını ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerimizi Vakıf Başkanı Mehmet Irak ve yönetim kurulu üyelerine iletti.

Bu haber toplam 214 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kadın Meclisi üyeleri, Esma teyzeyi evinde ziyaret etti24 Mart 2017 Cuma 16:40
  • Başkan Karaosmanoğlu, yaşlılarla bir araya geldi24 Mart 2017 Cuma 16:39
  • Başkan Karaosmanoğlu, anneleri spora teşvik etti 24 Mart 2017 Cuma 16:37
  • Karaosmanoğlu'ndan Körfez turu 24 Mart 2017 Cuma 15:55
  • Ekolojik pazara giden bir daha gidiyor24 Mart 2017 Cuma 15:40
  • Kuşadası'nda facia! Cesetler kıyıya vurdu24 Mart 2017 Cuma 15:38
  • Akademi Üniversite’de Siyer-i Nebi derslerine ilgi24 Mart 2017 Cuma 15:32
  • Bulut: “Çocuklarımız için çok çalışıyoruz”24 Mart 2017 Cuma 15:29
  • Çınarlı Taksi durağı yeni yerinde24 Mart 2017 Cuma 15:17
  • Zirvenin ikinci kampı hizmete giriyor24 Mart 2017 Cuma 15:12
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti