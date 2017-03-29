Başkan Baran, "Üç aylar manevi bir hasat mevsimidir"

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Körfezlilerin ve tüm İslam âleminin üç aylar ve Regaip Kandili’ni kutlayarak, “Regaib Kandili ile başlayan üç aylar, Müslümanlar için manevi bir hasat mevsimidir” dedi.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, üç aylar ve Regaib Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı. “Müslümanlar için rahmet, bereket ve mağfiret ayları olan üç aylara kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz” diyen Başkan Baran, “Regaib Kandili ile başlayıp Kadir Gecesi ile sona eren üç aylar, Müslümanlar için manevi bir hasat mevsimidir. Müslümanlar arasında yardımlaşma, dayanışma, hayır ve iyilik duygularının artarak yoğunlaştığı kandil gecelerinde; sevgi, hoşgörü, kardeşlik, birlik ve beraberliğimizin güçlenmesini diliyorum” dedi.

HUZUR, BARIŞ VE ADALET

“Mübarek üç aylar ve içerisinde barındırdığı kandiller; insanların kalplerini yakınlaştıran, dostluk, komşuluk, akrabalık ve kardeşlik duygularını artıran, maneviyatımızın aydınlanmasına vesile olan özel ve güzel gecelerdir” ifadelerini kullanan Başkan İsmail Baran, “Bu özel gecelerin, gönüllerimize huzur, insanlığa barış ve dünyaya adalet getirmesini diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle başta Körfezli hemşerilerim olmak üzere ülkemizin ve tüm İslam âleminin mübarek üç aylarını ve Regaib Kandilini tebrik ediyor, saygılar sunuyorum” dedi.