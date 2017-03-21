Başkan Baran, vatandaşlara yeni sistemi anlattı

Referandum çalışmaları kapsamında Çamlıtepe Mahallesi'nde ziyaretlerde bulunan Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, yeni Cumhurbaşkanlığı hükumet sistemini anlatarak ‘evet’ için destek istedi.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, 16 Nisan'da yapılacak referandum için saha çalışmalarına Çamlıtepe Mahallesi ile devam etti. AK Parti İlçe SKM Başkanlığı tarafından organize edilen ziyaretler kapsamında İlçe Başkanı Osman Badem ve yöneticiler ile birlikte vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Baran, Türkiye’nin 16 Nisan’da sandığa gidip önemli bir tercihte bulunacağını vurgulayarak, “Türkiye Cumhuriyeti ve ay yıldızlı Türk bayrağı hepimizin ortak değeri” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçiminin 5 yılda bir yapılacağını, yasama ve yürütme arasında karşılıklı bir denge sisteminin kurulacağını söyleyen Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, güvenoyu kaynağının da artık halk olacağını vurguladı. Türkiye Cumhuriyeti ve Ayyıldızlı Türk Bayrağının herkesin ortak değeri olduğunu söyleyen Başkan Baran, “16 Nisan’da güçlü bir Türkiye için Körfez’in güçlü bir ‘evet’ diyeceğine inanıyorum” diye konuştu.