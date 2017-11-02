Başkan Baran’dan gönüllü çöpçülük yapan eczacıya teşekkür

Körfez'de yaptığı sosyal sorumluluk projeleri ile gönüllere hitap eden eczacı Caner Göçmez, geçtiğimiz günlerde Körfez Belediyesi'ne dilekçe vererek gönüllü olarak temizlik işçiliği yapmak istediğini belirtmiş, isteği kabul edilince de 3 gün boyunca da görev yapmıştı. Göçmez, amacının her işin güzel olduğunu ve mutluluk verebileceğini, temizlik işçiliğinin de topluma hizmette önemli bir görev olduğunu göstermek olduğunu söylemişti.

Caner Göçmez'in bu duyarlı davranışı sonrası Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran'da kendisini ziyaret etti. Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Caner Göçmez'e hassas davranışından dolayı teşekkür ederek, "Yapmış olduğu sosyal sorumluluk projeleri ile gönüllere hitap eden ilçemizin değerli esnaflarından Eczacı Caner Göçmez'e bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan İsmail Baran, "Kendisi belediyemizde gönüllü olarak temizlik İşleri personelimizle birlikte görev yaptı. Yaptığı gerçekten hassas bir davranış. Temizlik işçilerimizin topluma önemli bir hizmette bulunduğunu göstermek istedi. Bu hassas davranışından dolayı kendisini kutluyorum" diyerek Göçmez'e kiraz maketi hediye etti.