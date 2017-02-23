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Başkan Baran’dan Mehmetçiğe ‘hayırlı teskereler’ paketi

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Başkan Baran’dan Mehmetçiğe ‘hayırlı teskereler’ paketi
Askere gidecek olan Mehmetçiklere destek olmak için başlatılan ‘Hayırlı Teskereler’ projesi kapsamında Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Körfez İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki er ve erbaşlara çanta hediye etti. 

Körfez Belediyesi, ilçede askere gidecek olan Mehmetçiklere destek amacıyla ‘Hayırlı Teskereler’ projesi başlatmış, içerisinde kişisel bakım malzemelerinin bulunduğu çantayı askerlere hediye etmişti. Proje kapsamında ayrıca ilçede görev yapan askerlerde unutulmadı. Körfez İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görevli er ve erbaşlara da ‘hayırlı teskereler’ çantası verildi. Programa Körfez İlçe Kaymakamı Dr. Hasan Hüseyin Can, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Körfez Belediye Başkan Yardımcısı İsa Taş, İlçe Emniyet Müdürü Yusuf Aydın, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Fikret Çetin Kale ve Mehmetçikler katıldı.

Programda konuşan Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, “Bizler milletçe her zaman birliğimizi beraberliğimizi muhafaza ediyoruz. Asker bir milletiz. Ve askerimize olan sevgimizi de en sevdiğimiz ismi; ‘Mehmetçik’ diyerek gösteriyoruz. Askere giden gençlerimize ‘hayırlı teskereler’ diyerek birer paket hazırladık. O paketi sizlere de takdim etmek için buradayız. Kazasız belasız ailenize kavuşmanızı temenni ediyorum” dedi.

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