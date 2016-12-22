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Başkan: ‘’Bir millet iki devletiz’’

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Başkan: ‘’Bir millet iki devletiz’’
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Türkiye Azerbaycan Dernekler Federasyon Başkanı Bilal Dündar ve yönetimini makamında kabul etti.

Birliktelikte iki ülke arasında yaşanan sıcak ilişkilerinin önemine vurgu yapan Başkan Karaosmanoğlu, “Türkiye ile Azerbaycan, bir millet iki devlettir. Bu temel çerçevesinde kardeşlik ilişkimizi sürdürüyoruz. Azerbaycan’ın mutluluğu ve sevinci aynı zamanda bizimdir. Aramızdaki kardeşlik ilişkisi Allah’ın izniyle kıyamete kadar sürecektir” dedi.

AZERİ KARDEŞLERİMİZLE DAHA GÜÇLÜYÜZ

Federasyon Başkanı Bilal Dündar da gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’na bilgi verdi, yurt dışından Kocaeli’ye gelerek üniversite hayatına devam eden gençlerle yakından ilgilendiklerini de belirtti.

Başkan Karaosmanoğlu, “Azerbaycan yerel yönetimleriyle kurduğumuz diyaloglarla gerekli bilgi ve tecrübe paylaşımını yapıyoruz. Azeri kardeşlerimizle ortak çalışmalarımız bizleri daha güçlü kılıyor” diyerek sözlerini tamamladı.

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