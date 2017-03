Başkan: “Birlikte Kocaeli, birlikte Türkiye’yiz”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, 16 Nisan Halk oylaması için Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ile birlikteliklerini sürdürüyor. Başkanı olduğu Evet Platformu etkinlikleri kapsamında Karaosmanoğlu, bu kez Gebze, Çayırova, Darıca ve Dilovası ilçelerindeki STK temsilcileriyle Darıca’da bir araya geldi. Karaosmanoğlu, güçlü Türkiye’nin oluşmasında 16 Nisan’daki halk oylamasının önemine dikkat çekti. Karaosmanoğlu konuşmasında, “Tek başına bizler hiçbir şeyiz. Birlikte Kocaeli, birlikte Türkiye’yiz. Atatürk’ün dediği gibi çağdaş medeniyetler seviyesine hep birlikte ulaşacağız” dedi.



Evet Platformu’nun Gebze bölgesindeki STK temsilcilerine yönelik düzenlenen toplantıya AK Parti Kocaeli Milletvekili R.Sezer Katırcıoğlu, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ve Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci de katıldı.

BİRLİKTE KALKINMA HEDEFİ

Büyükşehir Belediye Başkanlığındaki 13 yılın bu ay sonunda geride kalacağını belirten Karaosmanoğlu, “Kocaeli’mizin her köşesinde hizmet üretiyoruz. Şehrimizin yüzünü güldürmeye insanımızı mutlu etmeye çalışıyoruz. 12 İlçe Belediye Başkanımızla, Meclislerimizle, Muhtarlarımızla, STK’larımızla ve her kesimden insanımızla birlikte kentimizi yönetiyoruz. Bakınız ortaya koyulan bu hizmetler bir bütündür. Her kurumun bu hizmetlerde alın teri ve katkısı vardır. Kalkınma da zaten birlikte olur” diye konuştu. Büyükşehir’deki sistem değişikliğinin, hizmetlerin tek elden daha güçlü yürütülmesini sağladığını belirten Karaosmanoğlu, 16 Nisan’da Türkiye için yapılmak istenenin de bu olduğuna vurgu yaptı.

“SİSTEMİ İYİ ANLATIN”

Sivil Toplum kuruluşlarının temsilcilerinden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini üyeleri başta olmak üzere yakın çevrelerine çok iyi anlatmalarını isteyen Karaosmanoğlu, şunları söyledi:

“- Güçlü Türkiye için hep birlikte evet diyeceğiz. Bizler artık ithal anayasalarla değil, millî iradenin hâkim kılındığı bir anayasayla yerli bir anayasayla yönetilmek istiyoruz. Bu Anayasa ile Cumhurbaşkanın yetkileri artmayacak, tam tersine kısıtlanacak. Milletimizin sesi çok daha gür çıkacak. Söz de, mühür de millette olacak. Yeniden tüp kuyruğu, mazot kuyruğu, yağ kuyruğu çilesi çekmemizi istiyorlar. Bunu bu güzel insanlara reva görenlere fırsat vermeyeceğiz Mevcut sistemle Büyük Türkiye hedefine asla ulaşamayız. Bu sistem krizler üreten sebepleri içerisinde barındırıyor”