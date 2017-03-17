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Başkan Bulut, Samed’i kutladı

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Başkan Bulut, Samed’i kutladı
Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, Özel Sporcular Masa Tenisi Şampiyonası'nda ikinci olarak büyük bir başarıya imza atan EYDEM öğrencilerinden Samed Esastürk’ü tebrik ederek, ödüllendirdi.

Türkiye ikincisi olmayı başardı

Derince’deki engelli çocukların toplumsal yaşamda yer almalarını amaçlayan ve bu doğrultuda hizmet veren Derince Belediyesi Engelsiz Yaşama Destek Merkezi’nde (EYDEM) sportif kurslar da düzenleniyor. DER-MEK’te eğitim gören kursiyerlerden Samed Esastürk, masa tenisi kategorisinde EYDEM’de gösterdiği hünerlerini, Türkiye Şampiyonası’na da taşımayı başardı. Antalya’da düzenlenen ve 296 sporcunun iştirak ettiği Özel Sporcular Masa Tenisi Şampiyonası'nda mücadele veren Samed Esastürk, büyük bir başarıya imza atarak Türkiye ikinciliğine uzandı ve elde ettiği bu derece ile aynı zamanda Türkiye Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı.

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Masa tenisi maçı için anlaştılar

EYDEM öğrencilerinden Samed Esastürk’ü başarısından dolayı kutlayan ve ödüllendiren Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, Engelsiz Yaşama Destek Merkezi’nin önemine vurgu yaptı. Samed Esastürk’ün elde ettiği başarının herkes için örnek teşkil etmesi gerektiğini belirten Başkan Bulut, “Özel çocuklarımızın kendilerine imkan verildiği zaman ne kadar başarılı olabileceklerinin en somut göstergesi Samed kardeşimizin elde ettiği derecedir. Biz Derince Belediyesi olarak engelli kardeşlerimizin topluma kazandırılması ve sosyalleşmesine yönelik çalışmaları desteklemeye bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devam edeceğiz” dedi. Öte yandan Başkan Bulut ve Samed Esastürk en kısa zamanda EYDEM’de bir masa tenisi maçı yapmak konusunda anlaştılar.

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