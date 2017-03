Başkan Bulut’tan öğrencilere müjde!

Alparslan Ortaokulu öğrencileri için düzenlenen törende konuşan Başkan Bulut,“TEOG sınavında 115 net ve üzeri yapan ilçemizdeki tüm öğrencilerimizi bisiklet ile ödüllendireceğiz” diyerek başarılı öğrencilere müjde verdi.

Ahmet Hasan Okumuş’tan Türkiye birinciliği

Temel eğitimden ortaöğretime geçiş sistemi kapsamında 8. sınıf öğrencilerinin girdiği merkezi ortak sınavlar sonucunda dereceye giren Alparslan Ortaokulu öğrencileri için okulda bir tören düzenlendi.

Okulun konferans salonunda düzenlenen programa Derince Kaymakamı Akın Yılmaz, Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Osman Karabayır, Alparslan Ortaokulu Müdürü Göksel Taş, okul öğretmenleri ve öğrenci velileri katılırken törende ilk üçe giren öğrenciler ödüllendirildi. Alparslan Ortaokulu’nda eğitim gören öğrencilerden Ahmet Hasan Okumuş, 23-24 Kasım tarihinde yapılan TEOG sınavında yer alan 120 sorunun tamamını doğru cevaplayarak Türkiye birincileri arasına adını yazdırdı. Yine sınavda 118 doğru cevapla Zeynep Sude Türk okul ikincisi, 117 doğru cevapla Sabriye Sevim Mertoğlu okul üçüncüsü olmayı başardı.

Başkan Bulut ve Kaymakam Yılmaz’dan tebrik

Dereceye giren öğrencilere düzenlenen törenle ödüllerinin verildiği programda bir konuşma yapan Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, eğitime yönelik çalışmaları her zaman desteklediklerini ifade etti. Bilinçli bir neslin yetişmesinin en önemli yolunun eğitimden geçtiğini ifade eden Başkan Bulut, “Bizler okullarımızda eğitim çıtasının yükselmesi için yapılan faaliyetlere her zaman katkı sunmaya gayret ediyoruz. TEOG sınavında gerek Alparslan Ortaokulumuz gerekse ilçemizdeki diğer eğitim kurumlarının elde ettiği başarılar bizim için sevindirici nitelikte. Biz de Derince Belediyesi olarak TEOG sınavında 115 net ve üzeri yapan ilçemizdeki tüm öğrencilerimizi bisiklet ile ödüllendireceğiz” dedi. Derince Kaymakamı Akın Yılmaz da eğitim alanında ilçede elde edilen başarıların kendilerini mutlu ettiğini ifade ederek, “Öğrencilerimizin başarısı için bizler her zaman taşın altına elimizi koymaya hazırız. İnanıyorum ki bugün elde edilen bu başarı tablosu önümüzdeki süreçte artarak devam edecek” dedi.