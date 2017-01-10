Başkan: “Cumhurbaşkanımız dışındaki liderler pasif kalıyor”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AK Parti Körfez Yeniyalı Mahallesi Teşkilat Başkanı Muhammet Özkarataş ve yönetimi makamında ağırladı.

Gündemdeki siyasi gelişmeler ve mecliste gerçekleştirilen anayasa çalışmalarının değerlendirildiği ziyarette, mahalle teşkilatlarının siyasi partiler için çok önemli olduğunu vurgulayan Başkan Karaosmanoğlu, “Türkiye dışında ki ülkelere baktığımızda dünyada lider boşluğu olduğunu görüyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan dışındakiler dünya meselelerinde maalesef pasif kalıyor” dedi.

MİLLETİMİZ GEREKENİ YAPTI

Mahallelerde gerçekleştirilen çalışmaların asla boşa kürek çekmek olmadığını da vurgulayan Başkan Karaosmanoğlu, “Bu yaptıklarınız Allah’ın rızası için yapılan çalışmalardır. Çanakkale ve İstiklal savaşında ayağa kalkan bu millet, Cumhurbaşkanımızın bir işaretiyle sokaklara inerek 15 Temmuz’da da gerekeni yaptı. Bakınız şunu da vurgulamak isterim, terörü azdıran dünyada ki kendini bilmez bazı ülkelere rağmen bugün dimdik ayaktayız. Yedi düvelle savaşıyoruz. Bundan dolayı çok güçlü olmalıyız. İyi bir önderimiz, mazlumların sahibi bir liderimiz var. Allah için mücadele veriyor” şeklinde konuştu. Karaosmanoğlu, mahalle teşkilatlarının önemine vurgu yaptı, seçimlerin mahallelerde kazanıldığını anlattı.