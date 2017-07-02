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Başkan Doğan, 100 personelin doğum gününü kutladı

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Başkan Doğan, 100 personelin doğum gününü kutladı
İzmit Belediyesi’nde Haziran ayında doğan personeller için toplu doğum günü kutlaması yapıldı. 

İzmit Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü ve Biriz grubu tarafından geleneksel hale getirilen program kapsamında her ay, doğum günü olan personeller için toplu kutlama yapılıyor. Bu kapsamda, İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’ın katılımıyla, Haziran ayında doğan 100 personel içinde Belsa Plaza 9. Katta toplu doğum günü kutlaması yapılarak pasta kesildi. Her bir personelle tek tek selamlaşan ve doğum günlerini kutlayan Başkan Doğan, hediyelerini de kendisi teslim etti.

Personeline hep birlikte nice yaşlara İnsanlar dileyen Başkan Doğan, “İnsanlar Allah’ın yarattığı özel varlıklardır. Özel varlıklarda özel olmayı isterler. Gerçekleştirdiğimiz bu kutlamalar sayesinde bir araya geliyor ve onlara bizim için özel olduklarını hissettirmeye çalışıyoruz. Biz İzmit Belediyesi olarak büyük ve güçlü bir aileyiz. Yaşlandık diye herhangi bir burukluk yaşamayın, hatta yaşlandığınız, yaş aldığınız için sevinmelisiniz. Yaşlanmak bir lütuftur. Allah nice yaş günleri kutlamayı nasip etsin. Bir suyu yudum yudum rahat rahat içmenin bile ne kadar değerli olduğunu unutmayın. Yaş aldıkça olgunlaşıyoruz buna şükretmeliyiz. Allah millet olarak bize nice yaşlar versin. Özgür olarak buradayız, bunun da kıymetini bilmeliyiz. Bu ülkeyi bölüp parçalamanın derdinde olanlar var, bin yıllardır bu mücadele devam ediyor. Birbirimize sarılalım, birbirimizi sevelim doğum gününüz kutlu olsun, nice yıllar diliyorum” dedi.

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