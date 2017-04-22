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Başkan Doğan: “15 Temmuz'u gelecek nesillere aktarmalıyız”

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Başkan Doğan: “15 Temmuz'u gelecek nesillere aktarmalıyız”
İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, 15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği Kocaeli İl Başkanı Numan Acar ile yönetim kurulu üyesi Ramazan Ekici'yi makamında kabul etti.

Dernek yetkililerinin Başkan Doğan'a onursal üyelik belgesi verdileri ziyaret oldukça sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşti. Ziyaret ve onursal belge için konuklarına teşekkür eden İzmit Belediye Başkanı Doğan "15 Temmuz bizim hayatımızda hiç unutmayacağımız, hainliğin ve ona karşı gösterilen bir vatanseverliğin destanını anlatan bir tarih. Vatan haini FETÖ'cülerin darbe girişimi aylarca psikolojimizi etkiledi.

Karşılaştığımız bu hain saldırı bir anlamda da ülkenin yeni ufuklara açılmasına ve ülkenin emin adımlarla yürümesine vesile oldu. Burada bizim, sizlerin üzerinize düşen en önemli görev 15 Temmuz tarihinde yaşanılan o hain saldırıyı yeni nesillerin iyi anlamasını sağlamaktır. Böyle bir dernek kurulması bizi memnun ediyor. Derneğiniz, yaşanılanların unutulmayıp gelecek nesillere anlatılması bakımından önemlidir. Bizler, bir dönem bu tür olayları tarihimizde yokmuş gibi gördük. Sadece Kurtuluş Savaşıyla başlayan süreci konuştuk. Halbuki geriye bakıldığı zaman Anadolu coğrafyasını yurt edindiğimizden buyana buna benzer bir yığın kahramanlık mücadeleleriyle bugünlere geldik. Bin yılık tarihimizi bu coğrafyada kahramanca mücadele ederek koruduk, bundan sonrada böyle olacak. 15 Temmuz tabi ki darbe anlamında son olabilir ama bu tür hain saldırıların olması muhtemeldir. Bu nedenle yapacaklarımız hem 15 Temmuz'daki canını kanını feda eden şehitlerimizi ve gazilerimizi unutmama adına, hem de gelecek nesillerin atalarının demokrasisi ülkesi uğruna nasıl kendilerini sokaklara attıklarını göstermeleri açısından önemli.

Biz, hem o hain saldırıyı unutmamak ve unutturmamak, hem de şehitlerimizin adını yaşatmak adına bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Oğluyla birlikte şehit olan Erol Olçok'un ismini kültür merkezlerimizden birine verdik. Büyük bir sanatsal anıt için düğmeye bastık. 15 Temmuz şehitleri açık hava müzesinin yapımına başladık, çalışmalar hızla sürüyor. Bu da Kocaeli'nde ve Türkiye'de örneği az büyük bir anıt meydanı olacak. Burada her olay sembolize edilecek, şehitlerimizin ismi yaşatılacak. Cephanelik bölgesinde 3 boyutlu gösterim merkezinin yine bir amacı da 15 Temmuzu orada yaşatmak, bunları yeni nesillere öğretmek" şeklinde konuştu.

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