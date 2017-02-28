Başkan Doğan bir tarihi değeri daha kurtarıyor

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, şehrin bir tarihi değerinin daha restore edilerek gelecek nesillere aktarılmasını sağlıyor.

Belediyenin Etüt Proje Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Başkan Doğan döneminde İzmit’te onlarca konak, cami, çeşme, hamamın restorasyonu gerçekleştirildi ve halen çok sayıda tarihi yapının da restorasyon çalışmaları devam ediyor.

DOĞAN, GÖREVE GELDİKTEN SONRA

İzmit’in kontrolsüz sanayileşme ve buna bağlı olarak getirdiği yüksek göç nedeniyle çok sayıda tarihi değerin yok olduğunu söyleyen yetkililer” Dr. Nevzat Doğan, Belediye Başkanı seçildiği 2009 yılından itibaren tarihi değerlere sahip çıkılmaya başlandı. Belediye Başkanımız göreve geldikten sonra kültürel mirasımızı yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak, kent dokusunu koruma ve kent kültürünü yaşatma bilincinin geliştirilmesini kendisine görev edinmiştir. Bu maksatla Tarih Koridoru Projesi’ni hazırlatarak kültürel mirasımızı tek tek koruyup, halkımızın kullanımına sunmak için çalışmalar başlattı. Bu çalışmalar neticesinde şehrimizde çok sayıda tarihi eser restore edilerek yok olmaktan kurtarılmıştır.

KARABURÇ DA KURTARILIYOR

Roma, Bizans, Osmanlı döneminde şehrin savunmasında önemli rol oynayan Karaburç’un restorasyon ve konservasyon projesi de hazırlanmıştır. Karaburç ve çevresi proje tamamlandığında eşsiz Körfez manzarası ile doğa, tarih ve kültürün aynı anda yaşayacağı kültür ve turizm alanlarından birine dönüşecektir.

Tarih Koridoru Proje kapsamında yer alan İzmit’in hâkim tepelerinden Orhan Mahallesi’ndeki Karaburç, 3 farklı dönemi bünyesinde taşıyan ve günümüze kadar gelebilen ender eserlerden biridir. İzmit iç kale, sur ve burçları içerisinde barındıran yapı, UNESCO tarafından korunması gerekli kültür varlığı olarak kabul edilmiştir. Yapının iç duvarları 12 yy. da, dış katmanı da 13.yy. ilk yarısına tarihlendirilmekte olup ayrıca Roma devri tuğla işçiliği gösteren bu surlarda Helenistik çağ parçalarına da rastlanmaktadır. İç kale surlarının alt kısımları Bizans döneminden daha eski bir devir olan 3. yy. ortalarında iç kale Antik Nikomedia’nın da akropolü durumundadır. Karaburç, İzmit Körfezine hâkim bir konumda bulunmaktadır.