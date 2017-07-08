  • BIST 100.084
  • Altın 141,127
  • Dolar 3,6267
  • Euro 4,1314
  • Kocaeli 21 °C

Başkan Doğan: “Bisiklet projemiz Türkiye’ye örnek oldu”

»
Başkan Doğan: “Bisiklet projemiz Türkiye’ye örnek oldu”
İzmit’i bisiklet şehri yapma konusundaki kararlılığını sürdüren Başkan Doğan, bu konudaki çalışmaları da yakından takip ediyor.

Yahya Kaptan Mahallesi’ndeki bisiklet eğitim pistinde incelemelerde bulunan Başkan Doğan, vatandaşların bisiklet kullana isteklerinin kendisini çok mutlu ettiğini söyledi. Doğan, “Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren İzmit’i seviyorum Bisiklete biniyorum projesi kapsamında çalışmalara başlayarak, bisiklet yolları, bisiklet park yerleri yaptık, on binlerce bisiklet dağıtmaya başladık. Bisiklet kullanmayı bilmeyenler için de bisiklet eğitim pistini açtık. Eğitim pistinde 7’den 77 ye herkese ücretsiz bisiklet kullanmayı öğretiyoruz. Uzman ekiplerimizce şimdiye kadar 40 binden fazla vatandaşa bisiklet eğitimi verildi. Bisiklet eğitimlerimizin gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine herkes tarafından büyük ilgi görmesi ne kadar doğru bir yolda olduğumuzu gösteriyor. Eğitim sonunda katılımcılar, hem bisiklet kullanmayı öğreniyor hem de belge alıyorlar” dedi.

60 BİN ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMENE

Sağlık, çevre, ulaşım, ekonomi, milli gelire katkı ve mutluluk gibi birçok konuda kazanım sağlayan bisikletin İzmit’te daha da yaygınlaşması için çalışmalara devam edeceklerini belirten Başkan Doğan “ 2009 adaylık sürecimde bisiklet projemi ilk açıkladığımda “bisikletle vaat mi olur” diyerek herkes dalga geçmişti. Çok şükür bizim bir dönem dalga geçilen o projemiz şimdilerde tüm ülkede örnek alınıp uygulanmaya başladı. 2012 yılında Haydi Okula Bisikletle diyerek başlanılan bisiklet dağıtımıyla 60 bin öğrenci ve öğretmene bisikleti hediye ettik. Bisiklet durakları, akıllı bisiklet, uygulamalarıyla birlikte şehrimizin doğusundan batısına kadar 20 km bisiklet yolu yaptık. Hedefimiz 45 km bisiklet yoluna ulaşmaktır.

Her Pazar günü düzenlediğimiz bisiklet turlarımızdan şimdiye kadar 25 bin vatandaşımız faydalandı. İzmit Belediyesi olarak İzmit’in bisiklet şehri olması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” diyerek bisiklet kullanmayı bilmeyen tüm vatandaşları Yahya kaptan Mahallesi’ndeki bisiklet eğitim pistine davet etti.

Bu haber toplam 361 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başkan Doğan: “İzmit’ten sevgimizi getirdik”08 Temmuz 2017 Cumartesi 21:27
  • Meteorolojiden sıcak hava uyarısı08 Temmuz 2017 Cumartesi 21:16
  • Gözünüzden kaçıyor olabilir! İşte elektrik faturanızı yükselten nedenler...08 Temmuz 2017 Cumartesi 19:45
  • Sünnet olan şehit çocukları "kırmızı plakalı" araçla tur attı08 Temmuz 2017 Cumartesi 19:17
  • Trafikte bu saatlere dikkat!08 Temmuz 2017 Cumartesi 15:29
  • Şeker’in danışmanı dünya evine girdi08 Temmuz 2017 Cumartesi 15:22
  • Ağrı’da çok sıcak karşılama08 Temmuz 2017 Cumartesi 15:19
  • ‘Bisiklette örnek olduk’08 Temmuz 2017 Cumartesi 15:15
  • UZER MAKİNA VE KALIP SANAYİİ A.Ş.08 Temmuz 2017 Cumartesi 14:18
  • Gönüllü Kültür Teşekkülleri, Sakarya’daki vahşeti lanetledi08 Temmuz 2017 Cumartesi 12:59
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti