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Başkan Doğan, Camiler Federasyonu yöneticilerini ağırladı

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Başkan Doğan, Camiler Federasyonu yöneticilerini ağırladı
Kocaeli Camiiler ve Kuran Kursları Federasyonu yöneticileri, İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’ı ziyaret etti. 

Kurucu Başkanlığını Yüksel Özdemir’in yaptığı Kocaeli Camileri ve Kur’an Kursları Dernekleri Federasyonu, İzmit Belediye Başkanı Dr Nevzat Doğan’ı ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, “Camilerimiz bizim için çok önemli. Camiler sadece ibadet yapılan yerler değil, aynı zamanda çok farklı sosyal faaliyetlerin yapıldığı, toplumun şekillendirildiği, hamurunun yoğurulduğu yerlerdir. Ancak yıllarca camilerimizin sosyal katkıları ihmal edildi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önemle işaret ettiği noktalardan bir tanesi, camilerin de külliyeler şeklinde düzenlenerek bir eğitim ve sosyalleşme alanlarına dönüştürülmesi, çok amaçlı olarak ta kullanılmasıdır. Biz, İzmit Belediyesi olarak, camilerimizin koşullarının iyileştirilmesi açısından Allaha hamdolsun ki iyi bir belediyeyiz. Elimizdeki imkanlarla küçükte olsa her camimize hizmet etmeye çalışıyoruz” dedi.
 

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