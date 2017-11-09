Başkan Doğan, çocukluğunun geçtiği mahalleyi gezdi 

Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Yeğnidemir, daire müdürleri ve muhtar Oğuz Bayraktar’ın eşlik ettiği inceleme gezisinde Başkan Doğan, çocukluğunun geçtiği Körfez Mahallesindeki komşularıyla özlem giderdi. Körfez Mahallesinde cadde ve sokakları tek tek dolaşan, esnafları ziyaret edip hayırlı ve bol kazançlar dileyen Doğan, vatandaşlarla da bol bol sohbet etti.

“Hizmete devam”

Ziyarette Başkan Doğan yaptığı açıklamada, “42 Evler çocukluğumun geçtiği bende ayrı bir yeri olan bir mahallemiz. Bir zamanlar birlikte çember çevirdiğimiz, çelik çomak, birdirbir, mile ve top oynadığımız arkadaşlarımla sohbet etmek bütün yorgunluğumuzu alıp götürdü. Bütün mahallere olduğu gibi bu mahallemizde de hiçbir ayrım yapmadan hizmetler yapıyoruz. Camisinden, okuluna kadar desteğimiz bundan sonra da devam edecek” dedi.

Doğan, inceleme gezisi sırasında Ali Dikmen Sokak’taki boş alana mahalle meydanı yapılacağı müjdesini de vererek bu konudaki çalışmaların hemen başlayacağını söyledi. Mahalle sakinleri, Başkan Doğan’ı aralarında görmekten duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkür ettiler.