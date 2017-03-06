Başkan Doğan, “Daha güçlü Türkiye için evet”

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, AK Parti Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün ile birlikte sokak sokak gezip, vatandaşlara referandum hakkında bilgi vererek ‘Evet’ demeye davet etti.

Ziyaretlerde yeni sistemin hızlı karar alan, hızlı icraat yapan etkin bir yönetim modeli olacağına vurgu yapan Başkan Doğan, “Yeni sistemle birlikte ülkemiz daha demokratik, daha zengin, daha gelişmiş ve daha güçlü bir ülke olacak. Bu sistem sayesinde daha güçlü Türkiye’nin daha çok kazanan, daha güçlü esnafları olacaksınız. Ne kadar çok demokrasi o kadar çok kalkınma, zenginlik ve refah demektir. Günümüz dünyasında demokrasinin tanımı, halkın iradesinin ne kadar çok yönetime yansıması demektir. Halkın iradesinin yansıması da parlamentonun daha etkin bir yapıya bürünmesidir. Bunun en güzel ve en etkin olacağı uygulama da yeni anayasa değişikliği ve başkanlık sistemidir” dedi.

Referandum için karar verirken kimlerin hayır dediğine bakılmasını isteyen Başkan Doğan, “Çok şükür ülkemiz son 15 yıldır çağ atladı. Artık dünyanın çekindiği, gelişiminden büyük rahatsızlık duyduğu bir ülke haline geldi. Sadece ülkemizde değil, dünyadaki kardeşlerimizin de savunucusu oldu. Tabi bu durum bazı ülkeleri rahatsız ediyor, çünkü kimse güçlü Türkiye istemiyor. Bunu anlamak için referandumu kimlerin istediğine bir bakın yeter. Bu referandumu kimler istiyor, kimler istemiyor bakın yeter. Bu başkanlık sistemini istemeyenler, PKK, PYD, DEAŞ, HDP, FETÖ, onların taşeronları yerel ve ulusal basın, Almanya, İngiltere, Fransa, İsrail. Bunlara bakın yeter. Bu vatanın bekası için, bu ezanlar için, bu bayraklar için, Türkiye’nin geleceği ve İslam Alemi’nin geleceği için evet demeliyiz” diye konuştu.

Milletvekili Aygün ve Başkan Doğan, yapımı halen devam eden ve yakında hizmete girecek olan Kocaeli Devlet Hastanesi’nin inşaatını da gezdiler. Aygün ve Doğan’a Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Şenol Ergüney ve Kocaeli Devlet Hastanesi Başhekimi Adem Çakır eşlik etti. Başkan Doğan ve AK Parti Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün daha sonra Kocaeli Devlet Hastanesi’ni de ziyaret ederek tedavi gören hastalarla acil şifalar diledi.