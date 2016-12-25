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Başkan Doğan, Diyadin muhtarlarını ağırladı

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Başkan Doğan, Diyadin muhtarlarını ağırladı
İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, danışman olarak görevlendirildiği Ağrı’nın Diyadin ilçesindeki muhtarları İzmit’te misafir etti. 

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’ın Diyadin ziyareti sırasındaki daveti üzerine Diyadin Belediye Başkan Yardımcısı Salih Yaşar, 60’dan fazla muhtar, bölgenin önde gelenleri ve iş adamları İzmit’e geldi. Başkan Doğan’ın ev sahipliğinde gerçekleşen akşam yemeğine Diyadin’den gelen misafirlerin yanı sıra Ağrı Milletvekili Cesim Gökçe, Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, İzmit İlçe Müftüsü Musa Meriç, Türkiye Muhtarlar Derneği Kocaeli Şube Başkanı Vedat Yoldaş, belediye meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları ve İzmit’in muhtarları katıldı. Şehitler için Kuran-ı Kerim tilaveti ve İstiklal Marşı ile başlayan program da teröre lanet edilerek, birlik beraberlik mesajları verildi.

"Bugün yine bir ilke imza atıyoruz"

Programda konuşan İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, “Muhtarlık birimini 2009 Nisan ayında ilk defa biz kurduk. Geçtiğimiz yıl devletimiz tüm belediyelerde bu birimi kurmayı zorunlu olara haline getirdi. Muhtarlar Gününü de Türkiye de ilk defa biz kutladık. Hükümetimiz bu kutlamamızın da ülke genelinde yapılmasına karar verdi. Türkiye deki tüm muhtarlarınızı ilk defa biz şehrimizde ağırlayarak ülke genelinde muhtarlar gününü kutladık. Bugün yine bir ilke imza atıyoruz. Ağrı Diyadin’den gelen 60 dan fazla muhtarımızı ağırlıyoruz. Atandığımız yerin muhtarlarını şehrimize getirip ağırlıyoruz. Yine İzmitimiz'in farkını gösteriyoruz. Tüm muhtarlarımız, ‘İzmitli dostlarımız bizi çağırdı’ diyerek evlerini bırakıp geldiler. Dönerken de bizim samimi sevgilerimizi ve selamlarımı götürecekler” dedi.

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