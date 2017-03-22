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Başkan Doğan, Downlu çocuklarla buluştu

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Başkan Doğan, Downlu çocuklarla buluştu
İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Down Sendromlular gününde özel çocukları yalnız bırakmadı. 

İzmit Belediyesi tarafından organize edilen program kapsamında İzmit Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi’nde özel çocuklarla bir araya gelen İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, fidan dikip pasta kesti. Etkinlikte Belediye meclis üyesi Hayrettin Ünlü de yer aldı. Sakarya Üniversitesi’nden genel gönüllü öğrencilerin etkinlikleriyle renk kattıkları programda konuşan İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, “Bugün bir farkındalık olsun diye son derece mütevazi bir program yapıyoruz ama, buradaki yavrularımızın her birinin heyecanı, sevincini düşündüğümüzde aslında bugün dünya gülüyor. Ben çocuk doktoru olarak yıllarca annelerle ve sorunlu, problemli çocuklarla çok vakit geçirdim. Bu çocuklar Allah’ın bizlere, lütfu emaneti. Devletimiz bize çok imkanlar sağlıyor. Ama onlar için yapacaklarımız ve yapılması gerekenler sadece devletimizin katkılarıyla olmaz, toplumun da bu konuda bilinçli olması gerekiyor” dedi.
Sağlık sektöründe 15 yılda önemli adımlar attıklarını belirten Başkan Doğan, “15 sene öncesinde, hekimlik yaptığım yıllarda, aileler çocuklarını toplum içine bile çıkaramazdı. Her insan hayatının bir bölümünde engelli olabilir. Bu yavrularımızın duyguları diğer insanlardan farklı değil, fazla hatta. Devletimiz, hükümetimiz bu yavruların hayata kazanılması toplumla iç içe olması için önemli adımlar attı. Biz de İzmit Belediyesi olarak üzerimize düşeni fazlasıyla yapmaya çalışıyoruz. Bir dönem benimde görev yaptığım, Sağlık Aile Çalışma Sosyal İşler Komisyonunda engelli yasasını biz çıkardık. Anayasada bununla ilgili düzenlemeler yapıldı. Alt komisyonda çalışırken gördük ki bu konuda Türkiye’de çok geride kalmışız. Ama bugün daha iyiyiz. Bu da yetmez, özel çocuklarımız için daha yapacak çok şeyimiz var” şeklinde konuştu.

Konuşmasında emekleri için başta annelere ve öğretmenlere teşekkür eden Başkan Doğan, “Tüm çocuklarımızda olduğu gibi özel çocuklarımızda da annelerimizin emekleri çok ama çok fazla. Çocuklarımızı bugünlere getiren, annelerimize çok teşekkür ediyoruz. Onlara anne şefkatiyle yaklaşan, gönülden ilgilenen öğretmenlerimize de çok teşekkür ediyoruz. Yeter ki, gönüllerde engel olmasın, engelsiz güzel bir yaşam olsun. Yakında Belsa B Blok girişinde Down kafemiz açılacak. Türkiye’nin en güzel Down kafesi olacak” diye konuştu.
Konuşmaların ardından pasta kesildi ve daha sonra hep birlikte okulun bahçesine fidanların dikimi gerçekleştirildi.

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