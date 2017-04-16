  • BIST 90.064
  • Altın 154,412
  • Dolar 3,6851
  • Euro 3,9157
  • Kocaeli 21 °C

Başkan Doğan engelli vatandaşlarla bir araya geliyor

»
Başkan Doğan engelli vatandaşlarla bir araya geliyor
İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan engelli vatandaşlarla bir araya gelip onlarla ilgili konulara öncelik veriyor. 

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan belediye dışında proje incelemeleri, vatandaş ve mahalle ziyaretleri de yaparak, arda kalan zamanlarda makamında toplantılar gerçekleştiriyor. Kendisine gelen ziyaret taleplerine bir program dahilinde tarih ve gün veren Başkan Doğan, engelli vatandaşlar ve ailelerinin görüşme taleplerine cevap verip onlarla bir araya geliyor.

Hayatın her alanında kimseye muhtaç olmadan hayatlarını sürdürebilmenin temel bir insan hakkı olduğuna vurgu yapan Başkan Doğan “Engelli vatandaşlarımızın, hayatın tüm alanlarında varlık göstermelerine yardımcı olma hususunda hepimize önemli görevler düşmektedir. Tüm zorluklara rağmen spordan sanata, edebiyattan siyasete, eğitimden çalışma hayatına varana dek her alanda önemli başarılara imza atan engelli kardeşlerimizin verdikleri mücadele gerçekten takdire şayandır. Bu mücadelelerinde onların yanında yer almak, onları teşvik etmek, onları herhangi bir dışlanmışlığa maruz bırakmamak, hepimizin öncelikli sorumlulukları arasında yer almaktadır” dedi.
Projelerden örnekler vererek engelli vatandaşlara hayatı kolaylaştırmaya çalıştıklarını belirten Başkan Doğan, “Biz İzmit Belediyesi olarak, şehrimizin her noktasında engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak, onların önlerine çıkan engelleri kaldırmak ve sosyal hayata katılımlarını sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Zincirlikuyu camimize engellilerimiz ve yaşlılarımız için asansör yaptırdık. Engelsiz İletişim Projesini hayata geçirdik. Evde bakım hizmetini başlattık. Ekiplerimiz yatalak ve bakıma muhtaç kişilerin evlerine giderek her türlü ihtiyacını gideriyor. Engelsiz Ritim kursumuz, engelli gençlerimize özel halk oyunu kursumuz, yüzme kursumuz, engelli meclisimiz, engellilerle firmaları buluşturduğumuz Kariyerime Engel Yok etkinliklerimiz gibi birçok projeyle onların hayata daha fazla tutunmalarını sağlıyoruz” diye konuştu.

Bu haber toplam 17 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kocaeli'den Diyarbakır’a kardeşlik parkı16 Nisan 2017 Pazar 10:50
  • Eşinin kolunda sandığa gitti16 Nisan 2017 Pazar 10:36
  • Denizlerde av yasağı başladı!16 Nisan 2017 Pazar 10:18
  • Nerede oy kullanacağım? 15 Nisan 2017 Cumartesi 21:48
  • Antikkapı yenileniyor15 Nisan 2017 Cumartesi 21:03
  • Erenkaya Akaryakıt tadilata giriyor15 Nisan 2017 Cumartesi 21:02
  • Halk oylaması sonuçları AA'dan öğrenilecek15 Nisan 2017 Cumartesi 17:20
  • Özel Adım ASML velileri çayda buluştu15 Nisan 2017 Cumartesi 17:08
  • Sokaklar cıvıl cıvıl.. İzmit'e bahar geldi15 Nisan 2017 Cumartesi 16:00
  • Gold Standart Protein Tozları İle Protein İhtiyacını Karşılayın15 Nisan 2017 Cumartesi 15:38
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti