Başkan Doğan, Erbakan Vakfı’nı ağırladı 

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Erbakan Vakfı Kocaeli İl Hanım Komisyonu Başkanı Meryem Tan ve yönetim kurulu üyeleri Fatma Büyükbaş, Kadriye Ilıca ve Hülya Aydınlı’yı makamında ağırladı. Ziyarette Meryem Tan, vakıflarının faaliyetleri hakkında Başkan Doğan’a bilgi verdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek konuklarına teşekkür eden Başkan Doğan, “Hanımların sivil toplum örgütleri içerisinde bulunması sevindirici. Devletin, bakanlıkların ya da belediyelerin elinin uzanamadığı yerlere uzanıyorlar, göremediği yerleri görüyorlar. Bu anlamda yarı kamu hizmeti yapıyorlar. Bir bakıma bizim işimizi de yapmış oluyorlar. Osmanlı’ya baktığımız zaman, Avrupa’da sivil toplum örgütü kelimeleri telaffuz bile edilmeden bizim atalarımız vakıflar üzerinden devletin bütün sosyal faaliyetlerini yapmışlar, Dünyaya bir anlamda sosyal devlet kültürünü öğretmişiz. Bizim atalarımız, geleneğimiz bu işi en güzel şekilde yapıp örnek olan bir değerler topluluğudur” dedi.

"MEKANI CENNET OLSUN"

“Son dönemlerde vakıfların çoğalması bizi memnun ediyor” diyen Başkan Doğan, “Adının da Erbakan olması çok daha anlamlı oluyor. Erbakan hocamızın mekanı cennet olsun. Bulunduğu dönem içerisinde yaptığı hizmetleri için minnet duyuyorum. Keşke daha fazla kişi anlayabilseydi. Erbakan ismi milli manevi anlamda değerler ve mücadeleler konusunda hatırlatan vurgulayan bir kavram. Vakfımıza başarılar diliyoruz. Her zaman sizlere destek olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.