Başkan Doğan: “Evet demek için Türkiye düşmanlarına bakmak yeterli”

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, köylerde vatandaşlarla bir araya gelerek 16 Nisan’da yapılacak olan referandum da ‘Evet’ kararı vermeleri gerektiğini anlattı.

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, AK Parti Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün ile birlikte Süverler ve Kaynarca köylerini ziyaret ederek vatandaşlara referandumun önemini anlattılar.

ÇİRKEFLİK YAPIYORLAR

Vatandaşların yoğu ilgi gösterdiği buluşmada konuşan İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, “ Köylerimizi sık sık ziyaret ediyor, karış karış dolaşıyoruz. Biz, köylerimize hizmetlerimizi yaparken, köyümüz köy kokusunu, köylülüğünü kaybetmemesini istiyoruz. Bende köy çocuğuyum ve bununla gurur duyuyorum. Köylerimizi de şehir konforuna ve hizmetlerine kavuşturmak istiyoruz ki herkes köyde kalmak istesin. Köyden şehre göç olmasın. Vatandaşlarımıza artık köyden indim şehre değil, şehirden döndüm köyümüze dedirtmek istiyoruz” dedi.

16 Nisanda gerçekleşecek referandum ile hizmetlerin katlanarak artacağını da ifade eden Başkan Doğan, “Referandum da kararlarınızı vermeniz için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine karşı olanlara, Türkiye düşmanlarının ne dediğine bakmanız yeterli. Referandumda evet çıkmaması için PKK, FETÖ, PYD, HDP, Fransa, İngiltere, Hollanda, Almanya çalışıyor. Karşı çıkarken de her türlü çirkinliği ve çirkefliği de yapıyorlar. Peki karşı çıkanlar bu köyümüzün, ülkemizin iyiliği için mi karşı çıkıyorlar. Tabi ki kötülüğü için karşı çıkıyorlar. Bu da bizim iyi bir iş yaptığımızı, doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Hep birlikte ülkemize sahip çıkacağız. Sandıktan çıkacak bir tane fazla evet, Hollanda da yerde köpeklere ısırtılan gencimizin cevabı olacak” diye konuştu.

MİLLETİMİZ DOĞRU KARARI VERECEK

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini reddeden bir CHP’nin olduğunu dile getiren Başkan Doğan, “Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine hayır diyen bir de CHP var. Ama tabi ki CHP’yi bu vatan hainleriyle aynı yere koymuyoruz. Onlara şimdiye kadar her şeye karşı çıktıkları gibi ülkemizin ayağındaki engelleri atmamızı, koşmamızı sağlayacak bu engele de hayır diyorlar. Vatandaşlarımızın, ülkemizin geleceği için hayırlı olan her şeye hayır diyen CHP, belediyelerin birleşmesi, köylerin mahalleye dönüştürülmesine de karşı çıkmıştı. Belediyeler birleşmesin diye sokaklara dökülen, yürüyüş yapan bu parti, şimdi de ülkemize çağ atlatacak olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine de hayır diyor. İnşallah onlarda yaptıklarının savunduklarının yanlış olduğunu anlayacaklar. Her zaman olduğu gibi, milletimiz 16 Nisan’da da ülkesi ve kendisi için en doğru kararı verecektir” açıklamasını yaptı.

AVRUPA KÜÇÜK BALIK OLMAMIZI İSTİYOR

AK Parti Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün ise konuşmasında, “Dünyaya baktığınızda bazı devletler refah ve zenginlik içerisinde yaşarken, bazılarının da kanı akıyor. Kanı akan kim Müslüman kardeşlerimiz, aktıran kim sözde medeniyetten bahseden, insan haklarını savunan Avrupa. Fransa’da 14 kişinin ölümüyle ayağa kalkan Avrupa, Suriye’de ölen 600 bin, Irak ta ölen 2 milyon kişi için kılını bile kıpırdamıyor. Avrupa bizim okyanusta büyük balık değil, küçük balık olmamızı istiyor. Ona rakip değil, onun pazarı olmamızı istiyor” şeklinde konuştu.