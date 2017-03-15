Başkan Doğan, ‘Evet” için mahalle turunda

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, 16 Nisan’daki referandumu için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemini anlatıp, vatandaşları referandum da evet demeye davet eden İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Kocaeli Bakkallar, Büfeciler ve Tekel Bayileri Esnaf Odası’nı ziyaret etti. Oda Başkanı Bayram Kütük ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen 16 Nisan’daki referandum ile ilgili görüş alışverişinde bulundular.

Ziyarette konuşan İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, “Ortaokul ve lise hayatında bakkallık yapmış biri olarak esnaflığın ne kadar zor bir meslek olduğunu iyi bilirim. Dünyada en zor işleri arasında bakkallık ve esnaflık vardır. Bağışlayın ama bakkallık açık hapishane gibidir. Bakkalcılık zor olmasının yanında bir o kadar da özel ve değerli bir meslektir. Çünkü bakkal sadece ekmeği, bazı ihtiyaçları aldığımız yer değildir. Bakkal, aynı zamanda sırdaştır, bazen emanetçidir. Bakkal bazen sizin en yakın maddi destekçinizdir. Gidip süpermarkete daha sonra öderim diyemezsiniz. Bakkal dost, arkadaş, aileden biridir" dedi.

Bakkallar için güzel çalışmalar yaptıklarını belirten Başkan Doğan, "Biz belediye olarak sizlerden gelen önerilere her zaman varız. Türkiye’de esnafımız sıkıntılı. Ama bu tüm dünyada da var. Bizim ülkemizde beğenmediğimiz işsizlik oranı yüzde 12 iken Avrupa’da bu oran en az iki katıdır. Çevremizdeki krizleri gördüğümüz zaman Türkiye bu şartlar altında Avrupalılardan daha iyi durumda ve daha da iyi olacağız” şeklinde konuştu.

Konuşmasında 16 Nisan’daki referanduma da değinen Başkan Doğan, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçildiğinde kararlar daha hızlı alınacak. Bu seçimle ayaklarımızdaki engellerden bir bir kurtulacağız. Bakkal kardeşlerimiz, büfecilerimiz bu şehrin ve ülkenin en fazla sahiplenen kesimleridir. 16 Nisan ülkemizi sahiplenme günüdür. Hollanda’da köpeklerini salanların inadına, Almanya’daki kampanyalara inat, içerde PKK’yı,FETÖ’yü, PYD’yi, HDP’yi destekleyerek üzerimize salanların inadına ‘evet’i basacağız ve gereken cevabı sandıkta vereceğiz” diye konuştu.